Dibu Martínez hizo pasar un susto al Aston Villa. El arquero campeón del mundo le regaló la apertura de la cuenta al Crystal Palace en la fecha 5 de la Premier League, aunque por suerte aparecieron sus compañeros para evitar una derrota en el Estadio Villa Park.

A los 47′, el Palace amenazó con un centro directo al área de Jean-Philippe Mateta a Odsonne Edouard: el Dibu corrió a achicar, pero se resbaló y al delantero francés le quedó el espacio perfecto para rematar, metiendo el balón en el centro del arco.

El arquero que no fue considerado para el The Best este año se lamentó y tuvo que sufrir hasta los minutos finales del partido. Tres goles en 14 minutos le permitieron al Aston Villa llevarse el duelo en la agonía, con tres puntos de oro para no estancarse en la medianía de la tabla de posiciones.

Una volea al ángulo de Jhon Jáder Durán a los 87′, un penal ejecutado por Douglas Luiz a los 90’+8 y un zurdazo de Leon Bailey a los 90’+11 dejaron el partido en un 3-1. Aston Villa llegó a nueve puntos y escaló hasta el séptimo puesto, siguiendo de cerca al West Ham con 10 unidades.

¿Cómo terminó Aston Villa vs Crystal Palace?

Pese al condoro del Dibu Martínez, Aston Villa sacó un triunfo en la fecha 5 de la Premier League. Goles de Jhon Jáder Durán, Douglas Luiz y Leon Bailey le dieron una victoria por 3-1 al equipo del arquero argentino.

¿Quién es el puntero de la Premier League?

Manchester City sigue como líder exclusivo de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola venció a West Ham en la fecha 5 del fútbol inglés y mantuvo su puntaje perfecto (15 puntos en cinco partidos).