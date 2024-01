Echeverría y Alarcón reciben a un ex U. Católica: Burdisso llega a reforzar a Huracán

Huracán se mueve en este mercado de pases en Argentina, y los chilenos Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón tienen varios compañeros nuevos. Entre ellos destaca el nombre de Guillermo Burdisso.

El defensa central argentino de 35 años viene de un 2023 donde tuvo un discreto paso por Universidad Católica, y ahora llegará a reforzar el plantel que dirige Facundo Sava tras la salida de Diego Martínez rumbo a Boca Juniors.

Burdisso se encontrará en el Globo con los dos mediocampistas chilenos además de Hernán Galíndez, exarquero de Universidad de Chile, y defenderá así la decimotercera camiseta de su carrera profesional.

A través de Instagram el elenco argentino hizo oficial el arribo del zaguero oriundo de Córdoba, donde aprovecharon de detallar que “el defensor firmó un contrato laboral hasta diciembre de 2024“.

Burdisso arribó a la UC en enero de 2023, proveniente del Deportivo Cali de Colombia. En el año en que estuvo en San Carlos de Apoquindo, Guillermo jugó 18 partidos donde no anotó goles ni dio asistencias, pero recibió tres amarillas y una roja en 1.278 minutos de acción.

Ahora la misión de Burdisso en Huracán será recuperar el buen nivel que mostró en varios pasajes de su carrera, para así ganarse un puesto de titular en el equipo.

La despedida de Burdisso a la Católica

Guillermo Burdisso se despidió de Universidad Católica con emotivas palabras a pesar de que nunca consiguió ganarse a los hinchas cruzados. Así, tras la última fecha del Campeonato Nacional 2023, donde golearon 3-0 a La Calera, envió un mensaje.

“Ayer jugué mi último partido con esta gran camiseta, se ganó y se consiguió uno de los objetivos. No fue el inicio que esperaba pero logré terminar el año de la mejor forma, contribuyendo al máximo al equipo”, apuntó.

“Esto me motiva a seguir compitiendo dentro del campo con determinación y pasión. me voy agradecido con todas las personas que conforman la UC y me apoyaron desde el primer día. Les deseo éxitos deportivos”, concluyó.

¿Cuándo juega Hurcán?

Este martes 16 de enero, desde las 17:45 horas, el Globo chocará con Danubio en un amistoso válido por la Serie Río de la Plata y que se jugará en el Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff.

