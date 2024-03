El capitán de Estudiantes de La Plata incluyó felicitaciones en su relato sobre las convulsiones que sufrió Javier Altamirano en pleno partido ante Boca Juniors. Afortunadamente, el talentoso volante ofensivo chileno está en buenas condiciones tras ese susto gigante que pasó.

Con el correr de las horas, se reveló el testimonio del juez del partido, Fernando Echenique. Luego de escuchar por los altoparlantes que Altamirano estaba en buenas condiciones, lanzó una bocanada de aire fresco llena de alivio. El terror se apoderó del panorama en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

“Vino un delegado de Estudiantes, dijo que se encontraba bien y estaba haciéndose exámenes. Eso se informó”, contó Echenique en un diálogo con ESPN. También dio algunos detalles en torno a la charla en la que se decidió que el partido no podía seguir.

El réferi apuntó queo “lo charlamos. (José) Sosa dijo que los compañeros estaban muy mal anímicamente. La decisión de ellos era no seguir el partido. La gente de Boca dijo lo mismo y se determinó la suspensión”. El juez de 43 años también fue consultado por el momento exacto del colapso del “17” de los Pincharratas.

Fernando Echenique cuenta su relato de las convulsiones de Altamirano: “Me di vuelta y lo vi tirado”

El relato de Fernando Echenique sobre el instante en que se desató la crisis de convulsiones de Javier Altamirano da cuenta de la urgencia vivida. Según él, su vista estaba dirigida hacia el lugar donde transitaba la pelota. “Estoy dado vuelta, viendo la jugada que se va para otro lado”, reconoció el líder de la cuaterna referil.

“Escucho un grito, me doy vuelta y lo veo a Altamirano tirado en el piso. Creo que (Santiago) Ascacíbar lo agarraba y quería levantarlo”, describió Echenique. Razón no le falta: el exvolante del Hertha Berlín de Alemania fue el primero que socorrió al exmediocampista de Huachipato. Luego se sumó Enzo Pérez, uno de los máximos referentes del plantel.

Pero no todo fue tan claro. O al menos no quedó grabado con nitidez en la memoria de Echenique. “Se metieron todos los jugadores. Después, sinceramente no me acuerdo de nada más”, sentenció el árbitro, quien de todas maneras aprovechó de enviar un saludo y deseos de recuperación para el jugador que el 21 de agosto cumplirá 25 años.

¿Cuáles son los números de Javier Altamirano en Estudiantes de La Plata?

Javier Altamirano ha disputado 16 partidos en Estudiantes de La Plata, según los datos proporcionados por Transfermarkt. Aportó un gol, regaló una asistencia y recibió tres tarjetas amarillas en 868 minutos en el campo de juego.

