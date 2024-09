El delantero sigue sin poder estrenarse oficialmente con el Zebrette y, previo al duelo con Inter de Milán, recibió otro duro golpe. No tiene fecha para volver.

Damián Pizarro no mejora y se queda fuera de un partido clave para Udinese

La aventura de Damián Pizarro en el Udinese parecía tener su esperado comienzo, pero todo se derrumbó y de una manera terrible. El delantero pudo hacer su estreno oficial el miércoles recién pasado en la Copa Italia, pero finalmente se quedó afuera de la lista de convocados.

La situación de inmediato encendió la alarma en los hinchas, quienes quieren verlo pronto en las canchas de Europa. Sin embargo, horas más tarde se conoció que el motivo era una lesión que aumentó la incertidumbre.

Una distención muscular obligó a que el ex Colo Colo tuviera que quedarse con las ganas de estrenarse y todos esperaban por las novedades al respecto. No obstante, este viernes llegaron y no son para nada alentadoras.

Damián Pizarro se suma al hospital del Udinese

Damián Pizarro suma un nuevo revés en su paso por el Udinese de Italia. El delantero ha alargado desde hace semanas su estreno y, justo cuando tenía la oportunidad, una lesión se lo terminó negando.

Damián Pizarro tenía todo listo para debutar este miércoles, pero a última hora se quedó afuera de Udinese.

El Zebrette ha tenido varios problemas físicos con sus jugadores en el inicio de la temporada y el chileno es uno más de los casos que preocupan. De hecho, previo al duelo de este fin de semana contra el Inter de Milán, tampoco estará presente según avisaron en la prensa italiana.

El sitio partidario CalcioUdinese reveló que Damián Pizarro se suma al verdadero hospital que tiene Udinese. Alexis Sánchez, Lautaro Giannetti, Martín Payero, Thomas Kristensen y Hassane Kamara son los otros que no dirán presentes en un duelo clave, generando dolores de cabeza y preocupación en los hinchas.

De acuerdo a lo señalado por dicho portal, el ex Colo Colo no podrá estar presente ni en la banca debido a que “no se encuentra en óptimas condiciones”. Esto postergar su debut y todo indica que lo deja también fuera de la selección chilena.

La gran incógnita es el verdadero estado del artillero. Una distención muscular es un problema que puede tardar desde una semana hasta un mes, pero el club ha optado por mantener en secreto esta información.

Damián Pizarro tendrá que seguir trabajando para recuperarse y así tener opciones de debutar en el Udinese. El chileno pierde terreno en el arranque de la temporada y necesita con urgencia una ayuda del destino para estar en condiciones de sumar minutos.

¿Cuándo puede estar de vuelta Damián Pizarro en Udinese?

Damián Pizarro sigue lesionado y por ahora al Udinese le restan dos partidos antes del parón por la fecha FIFA de octubre. El club no lo quiere arriesgar, por lo que se espera que vuelva el día 19, cuando enfrenten al AC Milan.

¿Cuál es el próximo partido de Udinese?

Udinese por ahora se enfoca en lo que será el partido ante el Inter de Milán. El encuentro, clave en la parte alta de la tabla de posiciones de la Serie A, se llevará a cabo este sábado 28 de septiembre desde las 10:00 horas.