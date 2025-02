El tropezón en el duelo de ida de la Copa Libertadores ante Alianza Lima dejó los ánimos por el piso en Boca Juniors. Pese a que solo fue 1-0 la derrota, Fernando Gago explotó contra sus dirigidos.

Uno de ellos recibió un efusivo reto, donde la viral frase “empezá a correr porque te saco a la mi…” dejó a Exequiel Zeballos como blanco de burlas. Pero el DT no se quedó ahí y volvió a disparar.

Esta vez, ni Carlos Palacios ni Williams Alarcón se salvaron de la nueva advertencia del entrenador bostero. De cara a este fin de semana en la Liga de Argentina y la revancha por fase 2 de Copa Libertadores, el DT dio fuerte aviso.

Prohibido trotar en Boca

Fernando Gago volvió a tomar la palabra y en la previa del duelo ante Aldosivi advirtió a sus jugadores por la actitud que mostraron en Perú, cuando cayeron contra Alianza Lima.

Carlos Palacios es de los pocos que brillan en Boca Juniors.

“Conmigo el que no corre, no juega, volvió a ratificar el ex estratega de Racing, en alusión al caso Zeballos. Es más, en Argentina destacaron a Carlos Palacios como uno de los pocos que intentó hacer jugar al equipo.

Publicidad

Publicidad

Siguiendo con sus descargos, Fernando Gago dijo que nadie es titular inamovible en el xeneize, explicando que “acá va a jugar el que mejor esté, no hay crédito para nadie”.

ver también La última vez que Boca recibió un gol tan rápido en Copa Libertadores fue ante Colo Colo

Finalmente, alertó que trabajó individualmente con sus jugadores para volver a los triunfos. Según el Diario Olé, el argentino les explicó personalmente “acá te equivocaste, acá también y allá también”.

Boca jugará este sábado 22 de enero, a las 19:30 horas recibiendo a Aldosivi. Posterior a eso, el martes 25 de febrero enfrentará la revancha contra Alianza Lima, donde está obligado a ganar.

Publicidad