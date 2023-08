El resultado del partido entre Argentinos Juniors y Fluminense pasó a un completo segundo plano luego de la gravísima lesión que sufrió Luciano Sánchez. El lateral se luxó la rodilla luego de un choque con Marcelo; si bien el ex Real Madrid no iba con intención, terminó expulsado por la magnitud de la lesión.

Piero Maza fue el árbitro del encuentro, válido por Copa Libertadores. Y Fernando Diniz, DT del Flu, cargó contra el juez chileno porque considera un descriterio que el brasileño recibiera roja. “para mí la expulsión de Marcelo es absolutamente un absurdo, una locura. ¿Qué hacía Marcelo?”, afirmó.

“Haré una metáfora. Para mí es lo mismo que si lo expulsa por ir conduciendo por la avenida, se pasa el semáforo en verde, y es culpa del conductor. Marcelo regateaba y no tenía dónde poner el pie”, destacó Diniz.

El técnico agregó que “todos están tristes por lo que le pasó al jugador. Eso es una cosa. Lo segundo es que la expulsión estuvo absolutamente mal. Hasta por la reacción de Marcelo. No fue su intención. No había ningún lugar para que Marcelo pusiera el pie. ¿Cómo lo expulsan? Nadie pateó a nadie. Fue absolutamente para estropear el juego. No hay forma de aceptar la expulsión de Marcelo”.

Pero eso no es todo. El DT de Fluminense siguió a la carga contra Piero Maza “Otra cosa con respecto al arbitraje. Allí se detuvo durante 5 minutos. Luego paró otros 3 o 4 minutos cuando el portero fue expulsado. Y el árbitro dio 8 minutos de tiempo añadido. Una absurda falta de discreción. No puedo entender cómo hay 8 minutos de tiempo añadido en un juego como ese”, comentó Diniz.

El próximo martes 8 de agosto, a las 18:00 horas, Fluminense recibirá a Argentinos Juniors por la vuelta de octavos de final de Copa Libertadores. El partido se jugará en el estadio Maracaná y AAAJ no podrá contar con Alexis Martín Arias, quien también fue expulsado.