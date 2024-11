"Con Agustín Orion me agarré mil veces, me ayudó un montón y me metió en el vestuario con..."

Agustín Orion fue un portero que tuvo una vasta trayectoria en el fútbol argentino, donde jugó en San Lorenzo de Almagro, Estudiantes de La Plata y Boca Juniors. Todos esos clubes los conoció antes de su llegada a Colo Colo: arribó al estadio Monumental desde Racing Club en julio de 2017.

Pero años antes de eso, cuando era golero del cuadro Xeneize, tuvo un gesto con un periodista deportivo al que conocía del Ciclón. Se trata de Juan Fernández, reportero que tuvo varios años de experiencia en Fox Sports. “Tuve mis agarradas, mal. Con Romagnoli. Por ir al frente, por contar“, reconoció en una entrevista con el programa Bien de Abajo.

“¿Vos quieres que mienta? Y cuando diga una mentira, me vas a decir que soy un mentiroso. ¿Entonces cómo es? Eso me pasó con Pablo Pérez, un crack, eh. Lo entendió. Con (Leandro) Romagnoli me agarré fuera de Ezeiza. Bajó la ventana, nos carajeamos mal. La gente me quería matar, me metí con un ídolo”, repasó Fernández.

Y siguió adelante con sus recuerdos de enfrentamientos con varios pesos pesados del fútbol argentino. “En Independiente me agarré con Rolfi Montenegro. El que venía a hablar no era Motoneta Penco, era el Pocho Insúa. Te viene a encarar el referente”, explicó el comunicador respecto de estos cruces con futbolistas de mucha importancia en diversos planteles.

Agustin Orion de Boca Juniors. Nacional de Montevideo vs Boca Juniors. Copa Libertadores 2016. Estadio: Gran Parque Central, Montevideo – Uruguay.

“Con Orion me agarré mil veces y cuando llegué a Boca a Casa Amarilla, me vino a buscar y me dijo ‘¿puede ser que me entere por la prensa que te vienes a cubrir a Boca?”, relató Juan Fernández sobre ese diálogo con el golero, que había sigo arquero del Ciclón algunos años antes.

“Agustín Orion me metió al vestuario con Cata Díaz, Gago y Pablo Pérez”

Agustín Orion tenía ascendencia en el plantel de Boca Juniors y eso fue muy importante para Juan Fernández, según sus palabras. “Yo lo conocía de San Lorenzo. Me metió en el vestuario Con Cata Díaz, Gago, Pablo Pérez y él. Dijo ‘este es de los del bien, es amigo mío’. Me ayudó un montón”, reconoció.

Agustin Orion de Boca Juniors. Boca Juniors vs Nacional. Copa Libertadores 2016 – Estadio: Alberto J. Armando – La Bombonera (Buenos Aires, Argentina).

“¿Qué le muestra eso al jugador? Que tienes códigos. Que un compañero de ellos haga lo que hizo Orion los hace decir que es un tipo confiable, vivo. Eso es lo más importante. No filtrar un off por querer dar una noticia”, fue la lección que dejó Fernández para los colegas más jóvenes.

Y también entregó diversos tips respecto a cómo obtener información. Sobre todo, cuidar la relación con todas las personas que pudieran servir como fuente, como los guardias y el personal del funcionamiento diario en cualquier club.

Los números de Orion en Colo Colo

Agustín Orion disputó 60 partidos en Colo Colo. Recibió 70 goles y en 18 ocasiones entregó su valla invicta. Ganó un Campeonato Nacional y dos Supercopas con el cuadro albo, donde fue dirigido por Héctor Tapia, Pablo Guede y Mario Salas.