Colombia vs. Bolivia: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver las Eliminatorias 2026

La fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas arranca este jueves con grandes encuentros, uno de ellos protagonizada por la selección de Colombia, combinado que recibe en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla a su par de Bolivia.

En la antesala de este crucial enfrentamiento, los cafetaleros se encuentran en una posición favorable en la tabla, pero con un complejo momento deportivo, registrando una racha de seis partidos sin victorias, producto de tres empates y tres derrotas consecutivas.

Por su parte, la selección altiplánica ocupa el octavo lugar con 17 puntos, quedando a solo una unidad de alcanzar a Venezuela, séptima en la tabla Conmebol y quien actualmente está en zona de repechaje. A continuación, te presentamos todos los detalles del encuentro: horario, partidos y dónde verlo en Chile.

¿Cuándo juegan Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias?

Las selecciones de Colombia y Bolivia se enfrentarán por la fecha 17 de las Eliminatorias este jueves 4 de septiembre a partir de las 19:30 horas de Chile en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

¿Dónde ver por TV y STREAMING las Eliminatorias Conmebol?

El duelo entre uruguayos y peruanos no va por TV en Chile, siendo las únicas opciones de ver este imperdible encuentro por las Eliminatorias Conmebol es de forma ONLINE, a través de las plataformas Disney+ en su plan Premium.

¿Cómo llegan al partido? Tabla de posiciones 2025

Al inicio de la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol, la selección de Colombia se ubica en el 6° lugar de la tabla de posiciones con 22 puntos en 16 duelos disputados.

¿Qué pasa con la selección boliviana? Como dijimos anteriormente, los altiplánicos se ubican en el 8.º lugar con 17 unidades, pero aun con chances matemáticas de clasificar al repechaje mundialista.