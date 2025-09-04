¡Llegó el día! Este jueves se da juega en su totalidad la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas, jornada que entre sus duelos más destacados está el que animará la selección de Colombia y Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Crucial enfrentamiento para ambas selecciones, ya que, si bien los cafetaleros se encuentran en una posición favorable en la tabla, llegan en un complejo momento deportivo, registrando una racha de seis partidos sin victorias, poniendo así en peligro su pasaje directo a Norteamérica el 2026.

Bolivia, por su parte, ocupa el octavo lugar de la tabla y hoy está fuera de puestos de clasificación, sin embargo, está a solo una unidad de alcanzar la zona de repechaje. Duelo vital cuyos detalles te invitamos a conocer, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colombia vs. Bolivia?

Colombia y Bolivia se enfrentan este jueves 4 de septiembre a partir de las 19:30 horas de Chile en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 17 de las Eliminatorias.

¿Dónde ver por TV y STREAMING las Eliminatorias Conmebol?

El encuentro entre las selecciones de Colombia y Venezuela no irán por TV en Chile, por tanto, la única opción de ver este imperdible encuentro por las Eliminatorias Conmebol es de forma ONLINE, a través de la plataforma Disney+, exclusivamente en su plan Premium.

¿Cómo llegan al partido? Tabla de posiciones 2025

La selección de Colombia llega a la fecha 17 de las Eliminatorias de la Conmebol ubicándose en el 6° lugar de la tabla de posiciones con 22 puntos, asegurándose prácticamente el último puesto de clasificación directa.

¿Qué pasa con Bolivia? Los altiplánicos, por su parte, se ubican en el 8.º lugar con 17 unidades, fue de la zona de clasificación, pero aun con chances matemáticas de clasificar al repechaje mundialista, para eso deben ganar y esperar un tropiezo de Venezuela (7°).