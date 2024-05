El legendario portero bicampeón de América con la Roja debe tomar decisiones importantes de vida, pero no quiso dar ninguna pista. ¡Ni siquiera en torno a su presencia en la Copa América 2024!

Claudio Bravo se pone filósofo con el mercado de pases: "El futuro no lo sabe nadie"

Claudio Bravo aprovecha de recibir cariño de los fanáticos del Betis luego de que su nombre saliera oficialmente al mercado una vez más. El legendario portero de la Roja confirmó que su estadía en el cuadro verdiblanco terminará cuando culmine la temporada.

Así las cosas, de inmediato surgieron rumores sobre posibles destinos para Bravo. Hace algunos días, su icónico formador dio la clave para que llegue a Colo Colo. “Sólo Aníbal Mosa puede convencerlo”, manifestó Julio Rodríguez en una charla que tuvo con RedGol.

Y este viernes 17 de mayo, fue el mismo portero de 41 años quien volvió a sacar la voz. Aunque no precisamente para entregar certezas en torno a su futuro profesional. “Ya veremos dónde toca. El futuro no lo sabe nadie, Keno. Tú sabes por experiencia propia que el mañana no lo sabemos”, le dijo Bravo a RedGol en una charla que tuvo con nuestro compañero Kenotrotamundos en Sevilla, a la salida del campo de entrenamiento del Betis.

Claudio Bravo en acción por la Roja ante Albania en el debut del Tigre Gareca como DT del Equipo de Todos. (Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

El portero no quiso confirmar su presencia en la Copa América 2024. Aunque sí es un hecho que figura en los 55 nominados por Ricardo Gareca a la lista provisional. Y también que fue titular en los dos primeros partidos del Tigre como DT del Equipo de Todos.

Claudio Bravo deja la incógnita para el mercado con su futuro: “Qué más le podemos pedir a la vida”

Claudio Bravo no quiso confirmar ninguna posibilidad de mercado, pero tampoco dio por hecha su presencia en la Copa América 2024. Aunque sí lo hizo nuestro compañero Eugenio Salinas, quien se animó a decirle que “yo lo acompaño” por su segura presencia en el certamen de países más antiguo del mundo.

“No lo sé, Keno. Ya veremos. Si nos toca ir a Estados Unidos, feliz de la vida”, afirmó el experimentado golero, capitán de la Roja en el bicampeonato de América. Sabe que su trayectoria está más cerca del final, pero rebosa satisfacción por lo conseguido.

Claudio Bravo en acción por el Betis ante el Getafe. (Ángel Martínez/Getty Images)

Y eso se refleja con dos frases. Una que revela que está abierto a disfrutar más allá del lugar. La otra, que logró todo lo que se propuso en su trayectoria. “Donde sea, donde toque estar. Qué más le podemos pedir a la vida”, cerró Bravo.

Los números de Claudio Bravo en el Betis

Claudio Bravo suma 74 partidos jugados por el Betis de España. Concedió 81 goles y en 23 ocasiones entregó su valla invicta, según datos provistos por Transfermarkt. También recibió 10 tarjetas amarillas en 6 mil 659 minutos de acción.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!