Claudio Bravo cuenta el legado que dejó en Ter Stegen: "Me genera satisfacción"

Claudio Bravo y Marc-André Ter Stegen tuvieron una dura competencia en Barcelona, entre el 2014 y el 2016. Mucho se habló de los roces que tenían, algo que el chileno descarta y explica detalladamente.

En una conversación con Marcelo Ramírez en El Legado, indicó que “si bien salía que era una relación de conflicto, era lo contrario. Se entiende porque las declaraciones eran distintas, donde el más grande quería llevar las cosas bien, mientras el más joven es más rebelde“.

Bravo señala que siempre estuvo maduro en ese aspecto. “En mi rol de jugador más grande, apagaba las cosas. No le seguía metiendo. El más joven piensa más en uno que en lo colectivo. Es más visceral”.

Luego señaló que lo deportivo también fue muy importante. “El grado de competencia era alto, la exigencia es altísima, pero de mi parte era ayudar. Querer que él creciera, que absorbiera cosas que a mí me tocaba desarrollar, la manera de trabajar, desenvolverte en un vestuario”, explica.

Claudio Bravo fue figura en el Barcelona en los dos años que jugó

Indica además que el alemán “tenía mucho ímpetu y quería jugar, pero se encuentra con mi figura por delante, con muchos años en La Liga. Y deportivamente no me podía sacar, yo hice un récord en La Liga con 7 partidos sin encajar goles. Fui campeón, gané el Zamora y me hicieron apenas 15 o 16 goles en el año. Para sacarme tenía que hacer más”.

Bravo cuenta el legado que dejó en Ter Stegen

Ter Stegen llegó desde el fútbol alemán con 22 años, mientras que Bravo ya tenía 31 primaveras en el cuerpo. Por lo mismo, entiende que dejó un legado en el arquero teutón.

“Me dio satisfacción verlo calentar un día, porque hacía el mismo calentamiento que yo realizaba cuando me tocaba jugar en el Barza”, confesó el meta formado en Colo Colo.

Manifiesta que eso lo impresionó. “Tú dices ‘mierda, este calienta con las cosas que yo hacía’, porque tú sabes que cada uno tiene su rutina, sus ejercicios y algo tiene que haber agarrado de ahí. Me genera orgullo ver su desarrollo todos estos años, se ha mantenido en el Barcelona a gran nivel”.

Finaliza indicando que “siempre fue muy respetuoso conmigo y generamos un lazo, que es lógico porque convivimos tiempo del bueno, con cosas que iban bien. Cuando la cosa va mal, hay más conflictos internos. Acá es todo lo contrario”.