Lionel Messi dio una entrevista inédita esta semana. El programa Soñé que Volaba, del canal de streaming Olga, estuvo en su hogar y hablaron de lo humano y lo divino, de forma muy distendida. Allí el ’10’ se refirió a variados temas, entre ellos la posibilidad de retirarse del fútbol.

El actual delantero del Inter Miami aseguró que no piensa en colgar los botines, ya que su objetivo es llegar a la Copa América 2024 como jugador vigente. “Lo dije, no sé. No lo pienso todavía porque está lejos. Pienso en la Copa América, y es un objetivo porque justamente se juega en Estados Unidos”, comentó.

Ese motivo llevó a Messi a recordar la Copa América Centenario 2016, cuando Chile se quedó con el título tras derrotar por penales a Argentina. El rosarino, sin embargo, se acordó del certamen con mucho cariño y no resentido por haber perdido la final.

En sus palabras, lo buena que estuvo esa copa podría repetirse en 2024. “Va a estar linda porque ya tuvimos la Centenario, que se jugó acá, fue una Copa América que perdimos la final pero el proceso lo disfrutamos muchísimo”, agregó Lio.

¿La razón? “Acá hay estadios espectaculares, ambiente, viajes. Es lindo y después de la Copa América se verá (el retiro), depende también de cómo me encuentre yo, lo que hablábamos al principio. Van pasando los años, hay que ver cómo me estoy sintiendo”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Lionel Messi en Inter Miami?

Al 21 de septiembre del 2023, Lionel Messi ha jugado un total de 12 partidos con Inter Miami. En ese período marcó 11 goles, brindó cinco asistencias, recibió una tarjeta amarilla y sumó 961 minutos, con un promedio de 80′ por partido. Además, utilizó la jineta de capitán de las Garzas y ganó un título.

¿Cuándo vuelve a jugar Inter Miami?

El Inter Miami de Lionel Messi, sin el ’10’, volverá a jugar el domingo 24 de septiembre a las 20:30 horas, en calidad de visitantes ante Orlando City. A eso le suman la final de la US Open Cup contra Houston Dynamo, el miércoles 27 a las 21:30 horas (hora de Chile).