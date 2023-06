Un caliente episodio se dio en la TV de Argentina con una brava pelea entre el periodista Flavio Azzaro y el jugador Mauro Zárate, quienes se enfrentaron en duros términos luego de un primer round entre el comunicador y la esposa del ex Boca Juniors, la modelo Natalie Weber.

Todo empezó con la encarada de la mujer a Azzaro, a quien como invitado en el panel del programa Desayuno Americano le dijo “mentiste un año entero sobre Mauro, un año entero diciendo boludeces. Dijiste que Vélez le había dado plata al padre de Mauro. Dijiste que Mauro era un sorete, un mercenario, mal hijo, mal hermano, mal marido, mal amigo, están todos los tapes”.

El periodista se defendió, respondiendo que “tu marido dijo que iba a jugar solamente en Vélez, ¿te acordás de eso? No, igual lo critique yo solo a Mauro Zárate. ¿Sabés por qué la producción no pone lo que vos decís? Porque no existe”.

Acá es cuando la temperatura de la discusión subió bastantes grados, ya que el propio Mauro Zárate tomó el teléfono para llamar al canal y salir directamente al aire para responderle a Flavio Azzaro.

“Nati sabe que no tiene que hablar con este pelotudo, ya te lo dije gordi, es un pobre tipo que no tiene nada”, señaló el ex Boca Juniors y Vélez, a lo que Azzaro respondió “ven, así es Mauro Zárate”.

“Sí, y vos sos un cagón. Yo te estoy mirando por la tele, sos un cagón. Yo soy Mauro Zárate, no hablo en la tele, me junto con vos si nos tenemos que agarrar a trompadas. Yo estoy en mi casa, por irme a entrenar”, declaró Zárate.

La pelea entre Flavio Azzaro y Mauro Zárate

Luego, el jugador lanzó que “este tipo (Azzaro) no da puntos de vista, este tipo sale en un programa diciendo pelotudeces de la gente, de los jugadores, es lo único que sabe hacer. Con este tipo no quiere hablar nadie. Yo quiero que mi mujer no hable con este tipo, me parece vergonzoso llevar a este tipo a un programa”.

“Yo podría hablar con gente del periodismo deportivo que no hace puterío, o con los hinchas pidiendo disculpas como ya lo hice en su momento con la gente de Vélez. Pero no con este tipo que no tiene nada en la vida, no va a llegar a nada, ya no sabe qué hacer para volver al medio”, agregó.

El periodista tomó la palabra y acusó que “si lo armaron todo Maurito, si siempre fuiste igual. Es obvio Pamela, justo Mauro estaba de casualidad acá hablando por teléfono. Lo armó ella con el marido. Si les viene bien para que hablen de ustedes, bárbaro”.

“¿Armado para qué? ¿A mí qué me da esto? Vos no tenés que hablarle a mi mujer. ¿Vos te pensás que yo quiero hablar con vos?”, concluyó furioso Mauro Zárate.