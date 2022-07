El periodista, conocido por sus críticas ácidas y sin mucho filtro, por no decir ninguno, puso en duda la contratación del Pibe en River Plate. Con un tono irónico, cuestionó el arribo del Pibe a la Banda Sangre. "

Pablo Solari cumplió un sueño. El Pibe debutó en el primer equipo de River Plate, que venció por 1-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata gracias a un gol de Lucas Beltrán. Y el habilidoso extremo argentino de 21 años tuvo acción desde los 62', cuando reemplazó a Santiago Simón. El "16" del Millonario se ubicó como extremo derecho y sacó dos peligrosos centros que el colombiano Miguel Borja no pudo conectar de buena forma.

Si bien la evaluación que recibió el oriundo de Arizona fue positiva en líneas generales, hubo un periodista que cuestionó con sarcasmo el fichaje de Solari por la Banda Sangre. La referencia es para Flavio Azzaro, comentarista argentino acostumbrado a hacer críticas sin mucho filtro, bien cargadas a la estridencia, como cuando trató de "caprichoso, un entrenador que está aprendiendo a serlo" a Fernando Gago, DT de Racing Club.

Esta vez, Azzaro dijo que "cinco palos por Solari. No sé si es mucho, pero la verdad es que no lo conozco". Pero el trasandino no se quedó con eso y siguió con una pregunta llena de ironía en la que aludió al valor que River pagó para quedarse con el 60 por ciento de la carta del futbolista surgido de las inferiores de Talleres de Córdoba.

"Ahora, ¿cinco palos verdes por un futbolista que viene de Colo Colo de Chile?. Es una apuesta grande que tiene Gallardo", cerró Azzaro, quien desde la comodidad que tiene cualquier persona que opina, pero no toma decisiones, no quedó muy contento con los movimientos de la dirección deportiva de River Plate en este mercado de pases. O al menos no con el que terminó con Solari en el Monumental Antonio Vespucio Liberti.