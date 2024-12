Bruno Barticciotto convirtió un gol fundamental para dejar a Talleres con los mismos puntos que el Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros. Todo eso a falta de una fecha para terminar la Liga Profesional de Argentina 2024, que parecía tener al Fortín con la mesa servida para campeonar.

Pero en la jornada final, la T cordobesa tendrá la chance de disputar el título. Y fue gracias a una tremenda jugada colectiva que Barticciotto concretó con un suave toque dentro del área. “Venía un poco de partidos no tan buenos. El equipo venía bien y yo no estaba jugando tanto”, expresó el atacante chileno en ESPN.

“Me tocó hacer un gol bastante importante. Vi que había un espacio al medio, me abrí la derecha. Piqué a full ahí al centro, por suerte la empujé. He tenido suerte, he entrado en muchos partidos y he convertido”, apuntó Bruno Barti, quien llegó a siete conquistas ligueras en el vecino país.

Bruno Barticciotto junto al venezolano Miguel Navarro. (Foto: Talleres de Córdoba).

El ex ariete de Palestino logró empalmar con precisión un centro rasante del venezolano Miguel Navarro, quien hizo una buena combinación con el paraguayo Blas Riveros por la banda izquierda del ataque. Un zurdazo le bastó a Barticciotto para vencer al golero de Gimasia y Esgrima de La Plata, Marcos Ledesma.

Bruno Barticciotto le mete miedo al Vélez de Gustavo Quinteros para el desenlace del título

Bruno Barticciotto sabe perfectamente que Talleres quedó con los mismos puntos que Vélez Sarsfield, aunque la diferencia de gol favorece al equipo adiestrado por Gustavo Quinteros. También tiene algunos argumentos de por qué se dio así la victoria de la T.

El equipo de Alexander Medina recién encontró el triunfo en los 79′ del encuentro. “Creo que se dio por la energía del partido. El primer tiempo fue muy intenso, ellos estuvieron bastante bien. Nosotros no tanto como veníamos”, reconoció Bruno Barti.

“En el segundo tiempo se abrió un poco la cancha y con la pelota somos un muy buen equipo. La fe y la ilusión es lo último que vamos a perder, iremos con todo al último partido”, apuntó el ariete surgido de las divisiones inferiores de Universidad Católica.

La última fecha empareja a Talleres contra Newell’s Old Boys en condición de local y el cuadro cordobés tendrá una dura baja: el paraguayo Matías Galarza, quien llegó a la quinta amonestación y quedó suspendido. En tanto, Vélez Sarsfield reeditará la final del torneo trasandino en 2009 y se medirá a Huracán en el cierre.