El ex delantero de Colo Colo no pasó por un buen momento en Buenos Aires tras la lesión de su hijo, que lo sacó de la Roja.

La selección chilena vivió un traumático paso por Buenos Aires, porque cayó de forma clara ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

Los campeones de América y el mundo se dieron un festín en el segundo tiempo con el equipo de Ricardo Gareca, y se impusieron por un claro 3-0 para hundir a la escuadra nacional en la tabla de posiciones.

Uno que lo pasó muy mal al otro lado de la cordillera de Los Andes fue Marcelo Barticciotto, padre del seleccionado nacional Bruno Barticciotto, quien no pudo jugar en el Monumental de River por lesión.

La triste historia de Barticciotto en Buenos Aires

En su calidad de comentarista de radio Cooperativa, el ídolo de Colo Colo contó que lo pasó pésimo junto a su familia en la capital de Argentina.

“Vi el partido en un bar Toño (le cuenta la historia a Antonio Prieto, comentarista), usted lo puede creer. No fui a la cancha, y Bruno como quedó desafectado no le dieron entradas. Tenía la entrada de Bruno, pero como quedó desafectado no le pasaron entradas”, contó el ex delantero albo.

“Dos horas antes del partido me dice Bruno ‘no tengo entradas’, le pregunto que podíamos hacer y no había opción, además estaba con Lucas y Octavio, mis otros hijos”, agregó el Barti.

Para finalizar, reveló que “fuimos a un bar a ver el partido, en el lugar estábamos nosotros solos, nos atendieron un venezolano y un colombiano, había una pantalla gigante y sin audio, porque el chico venezolano no le pudo sacar el audio. Fue una experiencia no del todo buena”.

