Sebastián Beccacece ha tenido un paso tibio por el Elche de la Segunda División española. En estos momentos, el elenco se encuentra en la posición 19 del ascenso. Si la Liga Hypermotion (nombre con el que se conoce a la “B” de España) terminara hoy, el equipo del ex Universidad de Chile descendería.

Es por eso que las alarmas están encendidas en el Elche. Las críticas le llueven al DT y su continuidad peligra conforme sigue sumando partidos sin ganar. Pero, el ex técnico azul sacó la cara, la voz y no le hizo el quite a la presión.

“En la vida he sido así, frontal y transparente. Tengo respeto por el lugar que me ha recibido bien y que me hizo sentir parte siendo de fuera, pero hay cosas que no tienen que ver con el compromiso, sino con responder a la expectativa de lo que se espera y eso en el fútbol es ganar”, empezó señalando Becca, quien ya había hecho atisbos de renuncia tras caer con el Gijón el fin de semana pasado.

El técnico aseguró que de no conseguir un resultado óptimo ante el Andorra, este lunes, daría un paso al costado. Aunque, esto no es un tema que le sorprenda. “No veo tan extraño mi mensaje, estoy acostumbrado a la incertidumbre porque cada domingo tengo un examen. No soy (Arsene) Wegner o (Pep) Guardiola, que lo gana todo. A los normalitos nos queda esto”, analizó el ex azul.

“Hay conexión con el grupo, el director deportivo y la gente, pero necesitamos resultados. Por más que me duela en el alma dejar un espacio que quiero es lo que corresponde”, cerró Beccacece, quien pende de un hilo en el Elche.

¿Cómo marcha la Segunda División de España?

El líder actual es el Espanyol, recientemente descendido. Mientras que el Cartagena marcha último. Revisa la tabla de posiciones a continuación: