Ariel Holan tuvo una opción tras su salida de la UC para dirigir Independiente de Avellaneda, aunque rechazó la oferta. Por eso mismo, la dirigencia estuvo obligada a continuar con la búsqueda. Y eligió a Carlos Tevez como entrenador. El Apache logró mantener la categoría con el Rojo.

Y tuvo un comienzo ilusionante en 2024. Pero también alguna caída inesperada, como esa derrota frente al Deportivo Riestra. El Apache también encontró buenos rendimientos en los refuerzos del último tiempo, como el zaguero central Joaquín Laso, el portero Rodrigo Rey y el lateral derecho Mauricio Isla.

Por estos días, Holan afina detalles para asistir a la Noche del Rey para conmemorar los 120 años de historia de Independiente. “Estoy muy agradecido por la invitación. Fue de todos. Voy a ver a los ídolos de toda mi vida”, detalló el exentrenador de Universidad Católica en una conversación con La Caldera del Diablo.

Aprovechó de explicar por qué no se dio su retorno a uno de los clubes más grandes de Argentina. “La unanimidad que hubo en este momento para invitarme a la fiesta, que fue lo que comprometió y me hizo decir que no puedo faltar, no estuvo el año pasado. Venía de mucho tiempo de trabajo sin parar. Mucho viaje, 13 mudanzas. No hay vuelos de León directo a Bariloche. De Santiago sí. Era ir, venir, ir y venir. Eso es agotador”, describió el argentino.

Ariel Holan tenía perfectamente claro qué necesitaba tras el fin de su segundo periplo en la UC. “Necesitaba descansar. En Independiente el entrenador debe estar al 100 y yo entendía que no era el mejor para ese momento del club. Creo que no me equivoqué”, apuntó el estratego, quien condujo a la institución a ganar la Copa Sudamericana 2017.

También conquistó la Copa Suruga Bank. Pero siente que aún tiene algo que entregar al Rey de Copas. “Por supuesto que volvería al club. Soy muy respetuoso de Carlitos y el trabajo que está haciendo. El equipo está competitivo y eso nos pone contentos. Yo me fui del equipo clasificado a los octavos de la Sudamericana. Había muchísimo por hacer”, expresó Holan.

“En el momento que el club está unido se consiguen cosas. La Sudamericana no fue una casualidad, la organización venía de arriba a abajo. La Suruga Bank la conseguimos y estuvimos a un pelito de la Recopa en dos partidos muy extraños. E hicimos una gran Libertadores, pero había muchas cosas que profundizar. Nos quedamos en la mitad del camino”, agregó el estratego que se inició en el hockey como DT.

Reafirmó sus intenciones de un nuevo ciclo en Independiente. “Tengo ganas de una segunda oportunidad para hacer las cosas inconclusas, que pienso son indispensables para el club. Son momentos sensibles, respeto mucho el trabajo del entrenador actual. Las cosas no hay que forzarlas, será cuando tenga que ser”, manifestó. La prisa no parece ser su compañera en este momento de la vida.

“A veces las personas nos aferramos y hay que dejar que las cosas fluyan y se den en el momento que se tengan que dar. Mucho se decía que yo tenía las llaves del club. Y yo tenía las llaves de mi oficina. Hice muchas cosas que tenían que ver con mi trabajo, como lo de las canchas”, sentenció.

Independiente marcha en el 6° lugar al cabo de 11 partidos en el Grupo A de la Copa de la Liga en Argentina.

