Chino Recoba lanza advertencia a Marcelo Bielsa en Uruguay: "Paciencia no le vamos a tener"

“Cuando juega la selección, no hay paciencia”. Con estas palabras, el mítico jugador de Uruguay y de Nacional de Montevideo, Álvaro Recoba, se refirió al comienzo del proceos de Marcelo Bielsa en la selección charrúa.

El ex seleccionado uruguayo pasó por el programa “Líbero vs” de TyC Sports, donde fue consultado por el futuro del Loco en la Celeste, augurando buenas cosas, pero matizando, en seguida.

“Primero me resulta raro que esté (en la Selección de Uruguay), pero para bien. Paciencia no le vamos a tener. No hay paciencia en el fútbol. Cuando juega la selección, hay que ganar”, señaló el Chino, quien, sin embargo, reconoció el pergamino del DT.

“Es un entrenador de élite, muy detallista, pero que los jugadores van a tener que responder”, añadió el Chino, quien pareció conforme con las primeras dos fechas del rosarino al mando de la Celeste.

Cabe recordar que Uruguay tiene tres puntos en las actuales Eliminatorias, luego de su triunfo por 3-1 ante Chile en Montevideo y su caída por 2-1 en Quito, ante Ecuador.

¿Cuáles son los próximos partidos de la selección uruguaya?

La selección charrúa tendrá una doble fecha difícil en octubre. Primero, deberá viajar a Barranquilla, para verse las caras con Colombia, y luego recibirá a la siempre difícil selección de Brasil en Montevideo.

¿Cómo le fue a Marcelo Bielsa con la selección chilena?

Bajo la dirección del Loco, la Roja ganó 28 partidos, empató 8 y perdió 15, convirtiéndose, en su momento, en el tercer entrenador en la historia de la selección en dirigirla en más de 50 duelos.