El mercado de pases sorprende con una bomba de aquellas. Es que ahora se indica que Alexis Sánchez dejará el Udinese y ya tiene club para continuar su carrera en el segundo semestre del 2025.

Según indicó el medio Bolavip Brasil, el niño maravilla ya fue contactado por Flamengo. El elenco brasileño disputa el Mundial de Clubes en junio y asoma como gran atractivo para el delantero nacional que en el Udine ha pasado gran parte de la temporada en la banca.

Las conversaciones estarían más que avanzadas y según indican Alexis “ya tiene un preacuerdo”. Lo que sería anunciado en junio, justo en los días previos a la inédita competición.

Ahora no todo está sentenciado ya que todavía falta el visto bueno del director ejecutivo de fútbol, José Boto, y del entrenador Filipe Luis. Por lo que se podría estirar las conversaciones para que sea compañero de Erick Pulgar.

Alexis podría cambiar de equipo a mitad de año, justo cuando termina su contrato con Udinese

Incluso se detalla que no es la primera vez que Alexis es ofrecido al Flamengo. Tras su salida del Inter, el chileno estuvo en la órbita del cuadro brasileño pero las negociaciones no llegaron a buen puerto ya que Sánchez buscaba su “The last dance” en el Udinese.

¿Contra quién juega Flamengo en el mundial de clubes?

Flamengo se ubica en el grupo D del mundial de clubes, por lo que comparte zona con Chelsea, León de Rodrigo Echeverría y Esperance Sportive de Tunis.

El primer partido será justamente con el Esperance el 16 de junio, luego se mide frente a Chelsea el 20 de junio y cierra ante León el 24 de junio. De avanzar como primero o segundo, el fixture indica que el rival saldrá de los que avancen del grupo C, lo que podría ser Boca Juniors, Benfica o Bayern Munich.

Cabe consignar que la final está programada para el domingo 13 de julio en el Estadio Metlife. El mismo recinto en que Chile ganó la Copa Centenario.

