10 años fueron los que alcanzó a militar Sergio Agüero en el Manchester City. Entre 2011 y 2021 el Kun se convirtió en el goleador histórico del club, sumó 260 goles y tuvo un palmarés envidiable, ya que fue campeón en 15 ocasiones. Un ex compañero en el club, sin embargo, lo trató de mentiroso.

Micah Richards fue su compañero hasta 2015. El inglés habló esta semana con el podcast The Rest Is Football, que conducen Alan Shearer y Gary Lineker. Allí reveló que el delantero argentino fingió no saber inglés durante toda su estadía en el City, ya que él lo oyó hablarlo de manera brillante.

“Era brillante con el inglés, pero se negó a hablarlo argumentando que no sabía. Cuando le pedían que hiciera entrevistas, decía ‘es que no hablo inglés’. Pero lo hablaba de forma brillante. Sabía exactamente cuáles eran los términos de jerga, todas las terminologías”, comentó

Richards, además, agregó que “por supuesto que no es lo mismo hablar con tus amigos que hacerlo en una entrevista. Son dos cosas completamente diferentes, pero jugó mucho con eso y vaya que se salió con la suya”.

Por culpa de esa mentira es que Agüero prácticamente nunca dio conferencias de prensa. “James Milner, Joleon Lescott y yo mismo, todos los ingleses tuvimos que salir en los medios porque Kun simplemente decía que no hablaba el idioma”, añadió el otrora zaguero.

El argentino suele bromear con que no sabe hablar inglés, y ha entregado sus excusas al respecto. “Nunca estudié inglés. En el colegio en Argentina no tenía inglés directamente (…) Yo arranqué con un profesor particular, me hablaba tres o cuatro cosas y me hacía escribir, le dije ‘para, para, no, a mí háblame”, destaca.

“Yo por lo menos quería defenderme, hablar para contestarles a mis compañeros. ¿Para qué mierda quería escribir?. Me hacía escribir y yo decía: ‘La puta madre, yo a mis compañeros no les estoy escribiendo'”, añadió el Kun.

Para Agüero era importante que sus compañeros en Manchester City hablaran en español también. “Yo les decía a los ingleses: ‘Escúchame, yo estoy haciendo el esfuerzo de aprender inglés, ustedes también hagan el esfuerzo de aprender español, la concha de la lora’”, sentenció alguna vez.

¿A qué se dedica el Kun Agüero?

Una vez que consumó su retiro del fútbol por temas de salud, Sergio Agüero comenzó su carrera como streamer. Además de transmisiones en vivo, es dueño del equipo Kunisports, que compite en la popular Kings League de Gerard Piqué. También posee el team KRÜ, de eSports. Y trabaja para Star+ en las Watch Party, donde retransmite en vivo los partidos de la Champions League.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de nada!