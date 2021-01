Zlatan Ibrahimovic sigue en recuperación y se pierde el choque ante la Juventus de Cristiano Ronaldo

El AC Milán tendrá una prueba de fuego para demostrar que está para grandes cosas en la Serie A. Este miércoles, el cuadro rossonero recibe a la Juventus de Turín con la obligación de ganar para no ser alcanzados por el Inter de Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Eso sí, el Milán tendrá una sensible baja de cara al partido con la Vecchia Signora. Zlatan Ibrahimovic aún no se ha recuperado 100% de su lesión sóleo y quedó descartado para enfrentarse a su ex equipo.

El propio entrenador rossonero, Stefano Piolo, confirmó la noticia y reconoció que no le hizo nada de gracia el último video que subió el sueco a sus redes sociales: "Regañé a Ibra por el video publicado en las redes sociales, después de eso me bombardearon con llamadas telefónicas para averiguar si Zlatan podía jugar. Y no, no estará allí".

Ibra presumía en su Instagram un golazo y le ponía un mensaje: "tic, toc, tic, toc". Lamentablemente para él, la cuenta atrás del sueco tendrá que seguir unos días más.

Cabe recordar que Zlatan lleva sin jugar desde el 22 de noviembre tras sufrir una lesión muscular en el sóleo bastante delicada ante Napoli. Actualmente, Ibra suma once goles en la Serie A y para mala suerte de los fanáticos, se queda sin encuentro ante Cristiano Ronaldo.

El partidazo entre el AC Milán y la Juventus está programado para este miércoles a las 16:45 horas de Chile en el San Siro. De ganar, los rossoneros estirarían su distancia con la Vecchia Signora a 13 puntos.