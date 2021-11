Zlatan Ibrahimovic confiesa agresión a César Azpilicueta y lo desafía: "No tiene los huevos para hacerlo contra mí"

La más reciente jornada de las Eliminatorias UEFA para el Mundial de Qatar 2022 dejó varios partidos decisivos como fue el de España contra Suecia, en el que uno de los dos equipos buscaba el cupo directo que finalmente fue para los ibéricos que lograron imponerse en casa por 1-0 gracias a un tanto de Álvaro Morata.

Muchos de los focos estaban puestos en Zlatan Ibrahimovic, quien ingresó en los últimos minutos en busca de la remontada, pero no logró aportar gol pero sí una acción polémica cuando en un tiro de esquina a favor agredió notablemente al uno de sus rivales, César Azpilicueta.

El delantero del Milan cargó fuertemente contra el defensor del Chelsea al darle con el hombro en su espalda, algo que solo le costó la amarilla y que pudo haber tenido peores consecuencias si en el VAR se hubiesen percatado de la acción, pero finalmente solo terminó siendo amonestado.

El experimentado de 40 años habló de lo sucedido y comentó que quiso defender a uno de sus compañeros. "Lo hice a propósito. Hizo una tontería con uno de mis jugadores y lo hice para que entendiera que eso no se hace. No tiene huevos para hacerlo contra mí", afirmó en una reciente entrevista con The Guardian.

Ibrahimovic y toda la selección de Suecia esperan conocer el destino que deberán enfrentar en el complicado repechaje europeo al que están anotados 12 equipos, de los cuales tan solo tres podrán clasificar al Mundial de Qatar 2022 y hay potencias mundiales como Portugal e Italia.