Zinedine Zidane ya piensa en el retiro y advierte: "No voy a entrenar 20 años, desgasta mucho"

Este domingo el Real Madrid visita al Espanyol por una nueva fecha de La Liga, en lucha con el Barcelona por el título. En la rueda de prensa previa, el DT Zinedine Zidane entregó curiosas palabras sobre su futuro.

Zidane debutó como entrenador la temporada 2014-15 al mando del Real Madrid Castilla. Consultado por su futuro adelanta que su carrera como DT no se debería extender por mucho tiempo.

“Yo fui mejor futbolista que entrenador, pero los había mejores. Aunque estoy contento de lo que hice, pero conmigo va a ser así. No voy a entrenar 20 años, no sé cuántos. No planeo nada. A mí lo que me anima es el día a día, luego haré otras cosas. En mi cabeza siempre he sido futbolista, hice 18 ó 19 años de jugador y cuando me preguntaban si iba a entrenar decía que no. Al final lo fui, pero desgasta mucho”, dijo Zizou.

Agregó que “tengo la suerte de poder estar en este club y entrenar aquí, aunque no me gusta mucho la palabra suerte porque en la vida hay que creer y disfrutar, hasta cuándo no me importa. Pero en cuanto a jugadores sí tengo la suerte de poder entrenar a los mejores, porque estoy en el mejor club del mundo. Estoy disfrutando en los partidos y mucho más en los entrenamientos, porque ahí es la hostia”.

Zidane como jugador del Real Madrid.

Y sentencia: “nadie debe interpretar lo que digo. La realidad es que estoy en el mejor equipo del mundo y estoy bien. Estoy en lo que hago aquí todos los días. Aquí, cuando pierdo un partido me critican, y eso no cambia nada. Ahora estamos ganando, pero no hemos conseguido nada. Les digo a los jugadores que hay que seguir, porque eso va a hacer la diferencia. Nosotros sólo ponemos el foco en lo que podemos controlar. Mi futuro es lo de menos aquí”.