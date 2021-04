Zinedine Zidane desea que este no sea el último Clásico de Lionel Messi: "Que se quede, es bueno para La Liga"

Son muchas las razones por las que el Clásico de La Liga, este sábado 10 de abril es de mucho interés: tanto Real Madrid como Barcelona llegan en buenos momentos, el ganador toma fuerzas para la recta final en la lucha por el título de La Liga y ambos pueden soñar con ganar el doblete.

Pero a nivel invidual también puede ser la última vez que en las plantillas de los equipos estén Sergio Ramos y Lionel Messi, quien a la fecha no han renovado sus contratos que vencen a final de temporada. Para el defensor la situación es más complicada pues parece verá el encuentro desde afuera por lesión.

Sin embargo, Zinedine Zidane espera que esta no sea la última vez que el argentino se mida a los merengues. "No quiero que sea el último Clásico de Messi, que se quede, que se quede en el Barcelona. Está bien ahí. Es bueno que se quede para La Liga", apuntó en la rueda de prensa previa al partido.

����️ Zidane: "Sabemos que vamos a tener un partido complicado, con una exigencia máxima, pero estamos preparados." #ElClásico pic.twitter.com/BBFodsmyW5 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 9, 2021

Será una temporada en la que el francés ha debido encontrar todo tipo de soluciones por la gran cantidad de bajas que se han hecho frecuentes. "Estamos trabajando cada día, preparando las cosas. Sabemos que falta mucho, estamos en un buen momento. Sabemos que tenemos mucho en juego y queremos seguir vivos en las dos competiciones".

Zidane no cree que el resultado de este partido determine el futuro de la competición. "Son tres puntos, igual que los de Cádiz y Eibar. Es verdad que la repercusión no es la misma, pero son tres puntos. El Atlético es el que tiene ventaja y La Liga hasta el final la vamos a tener que jugar todos. Es mucho tiempo que llevo diciendo eso. Es una Liga muy competitiva y muy buena. Hasta el final no se va a saber quién es el campeón", puntualizó.

