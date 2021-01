Yaya Touré se confiesa: “Fue con Manuel Pellegrini donde tuve mayor responsabilidad. Me dijo que me veía como un líder”

Yaya Touré se confesó a través de una carta publicado en ‘The Coaches Voice’, en la que detalla diversos pasajes de su carrera futbolística: la influencia de Manuel Pellegrini, recuerda sus conversaciones con Pep Guardiola y destaca la capacidad de Jürgen Klopp para subir el nivel de sus jugadores, entre otras cosas.

"Tengo que ser honesto. Es muy difícil dejar el fútbol para siempre. ¡Quizás mis piernas todavía tienen un año más! Pero he empezado a darme cuenta de lo bueno que puede ser convertirme en entrenador”, parte el escrito el marfileño, quien trabaja entrenando en las categorías inferiores del QPR.

"Cuando llegué a Europa con 17 años, al equipo belga Beveren, todavía no sabía mi mejor posición. Al principio tenía miedo. Yo era muy delgado en esa época y todo el mundo parecía gigante. Cuando llegué a Inglaterra todo el mundo me decía qué fuertes y qué altos eran todos los jugadores, pero mi experiencia en Bélgica me ayudó y me adapté muy rápido”, señala sobre sus inicios en la Premier League.

"En el Manchester City es donde descubrí mi mejor posición. He jugado en todas las posiciones, incluyendo la de central en el Barcelona cuando ganamos la final de la Champions League en 2009. Pero en el City, jugando como un centrocampista box to box o como número 10, encontré la posición donde era mejor. Fue con Manuel Pellegrini donde tuve mayor responsabilidad. Cuando llegó al equipo me dijo directamente que me veía como un líder. Me dio mucha responsabilidad. Decía que no quería ver muchos pases sino que corriéramos con el balón y atacáramos la portería rival", destacó.

Yaya Touré destacó el rol de Pellegrini para encontrar su puesto en una cancha de fútbol. (FOTO: Getty)

"En el Manchester City, Pep Guardiola y yo hablábamos después de los entrenamientos sobre cosas específicas y partes del juego que el adora analizar. Con David Silva hablábamos constantemente. Con Samir Nasri, también. Si no encontrábamos un camino hasta (Sergio) Agüero, tomábamos la decisión de cambiar las cosas, 'esto no está funcionando', decíamos”, agregó.

"Mirad a Jürgen Klopp, es un genio. Ha llevado a muchos futbolistas a la cima de su fútbol: Sadio Mané, Mo Salah, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Fabinho, Virgil van Dijk, Andy Robertson... Eran buenos futbolistas, ahora son mejores. Una cosa que aprendí en el Barcelona es que cada futbolista es diferente. Si no hablas con tus compañeros y sólo el entrenador te da información, no puedes ayudar a tus compañeros a ser mejores”, complementa.

Recordemos que Touré y Pellegrini compartieron en el Manchester City durante las temporadas 2013 a 2016, conquistaron una Premier League y dos Copas de La Liga, además de alcanzar una histórica semifinal de Champions League.