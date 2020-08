Ya piensa en el retiro: Jürgen Klopp anuncia la fecha de su salida del Liverpool

No cabe ninguna duda que Jürgen Klopp es uno de los mejores entrenadores de fútbol, pues su estadía en Liverpool es de puras alegrías: una Premier League, dos finales de Champions League, consagrándose en una de ellas, entre otras cosas.

Sin embargo, el técnico tiene claro que todo este buen momento debe terminar en algún periodo. Ante esa situación, fue el propio DT alemán quién se puso una fecha de término a su existosa carrera: 2024.

“Cuando deje el Liverpool me tomaré un año sabático y me preguntaré si extraño el fútbol. Si digo que no, será el final para Jürgen Klopp”, explicó el estratega sorprendiendo a todos.

El DT alemán lidera la pretemporada de Liverpool de cara a la nueva campaña 2020-21. (FOTO: Getty)

En la misma línea, complementó que “si algún día ya no soy entrenador, hay una cosa que no echaré de menos: la presión brutal justo antes de un partido”.

“Todo el club tiene ganas de cara a la nueva temporada. Queremos ser aún mejores, perseguir a la pelota y rivales por todo el campo. Seguir siendo un equipo contra el que es desagradable jugar. No jugamos para defender el título, queremos conseguir otros nuevos, apenas hemos empezado a ganar”, sentenció.

Cabe mencionar que Klopp tiene contrato vigente con el Liverpool hasta mediados de 2024 y que ya tiene claro que no piensa renovar el vínculo con el club para tener un descanso de su exitosa carrera.