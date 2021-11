Este lunes Xavi Hernández arranco oficialmente su aventura como nuevo director técnico de Barcelona, y como era de esperarse lo hizo con el pie derecho y de forma soñada tras recibir la bendición de su ex compañero y leyenda del club, Lionel Messi.

El ahora estratega fue presentado hoy en el Camp Nou con bombos y platillos, dándole una calurosa bienvenida de regreso a España e infundiéndole ánimo para la compleja misión de revivir al alicaído equipo.

Cientos de hinchas llegaron al estadio de los blaugrana para vitorear a Xavi en el inicio de su periodo como entrenador culé, sin embargo, el respaldo más esperado por el ex Al-Sadd llegó desde Argentina en forma de mensaje de texto.

Según reveló el propio Hernández en rueda de prensa, Lionel Messi lo contacto por mensajería instantánea una vez que se hizo oficial su arribo al club donde ambos hicieron historia.

"Con Messi tengo amistad, me ha escrito y me ha deseado suerte, es el mejor jugador del mundo y de la historia de este club", reveló el deté.

Eso sí, y a pesar de su alegría por el apoyo de La Pulga, Xavi no escondió su desazón por no poder comandar al trasandino con quien ganó cuatro Champions League y siete coronas de La Liga.

"Por supuesto que me hubiera gustado entrenarlo (a Messi). Tanto como a (Samuel) Eto'o o Ronaldinho", explicó.

De todas manera, Xavi no se quiso quedar pegado en supuestos y decidió mirar al frente para enfocarse en sacar al equipo a flote con el plantel que tiene.

"(A Messi) "ya no lo tenemos y ya no podemos pensar en los jugadores que no están", concluyó.