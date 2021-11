Bordeaux vs PSG | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING al equipo de Lionel Messi en la Ligue 1

El PSG de Lionel Messi sigue con su camino a la reconquista de la Ligue 1, enfrentándose por la 13° fecha al Bordeaux. Claro que en este encuentro, tendrá que lamentar una muy sensible baja.

Los parisinos no podrán contra en esta jornada con Messi, debido a que el argentino sigue con problemas en su rodilla, mismas complicaciones que no le dejaron decir presente en el empate por Champions League ante Leipzig. A pesar de las dificultades y que no estará con el equipo, el rosarino sí dirá presente en las Eliminatorias con Argentina, por lo que viajará a integrarse a los entrenamientos de Lionel Scaloni.

En la Ligue 1 de momento no parece haber un equipo con la solidez de discutirle la cima al PSG. Son cómodos líderes con 31 puntos, lejos de las 24 unidades que tiene Lens, su más inmediato perseguidor. Además los parisinos tienen un encuentro menos. El gran dolor de cabeza en el Parque de los Príncipes durante esta semana fue Sergio Ramos.

El histórico defensa aún no ha podido debutar en Francia, lo que hizo que durante estos días corriera el rumor de que PSG buscaría despedirlo. Sin embargo el club salió a arroparlo e indicó que el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 se podría integrar la próxima semana a los trabajos del resto del plantel con normalidad.

Día y hora: ¿Cuándo juega Bordeaux vs PSG?



Bordeaux vs PSG jugarán el día sábado 6 de noviembre a las 17:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo por TV a Bordeaux vs PSG?



El partido entre Bordeaux y PSG será transmitido por ESPN (sujeto a confirmación), en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

ONLINE: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Bordeaux vs PSG?



El partido podrá ser visto por streaming en vivo a través de Star +.