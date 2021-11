Xavi es presentado en Barcelona y renueva esperanzas culés: "Que se me compare con Guardiola es un éxito"

Xavi Hernández es el nuevo entrenador de Barcelona de manera oficial para levantar a un equipo que la tiene complicada en La Liga y sin margen de error en la Champions League, pero reviviendo la ilusión del club que lo ve como uno de los grandes referentes de la era más dominante de su historia.

El extécnico del Al-Sadd arribó a tierras catalanas y tuvo su presentación en el Camp Nou donde un grupo de hinchas lo recibió el mismo día que firmó su contrato por lo que resta de temporada y dos más con la misión de hacer salir de la crisis a una plantilla que no ha podido conseguir los mejores resultados.

Sabe que son muchas las cosas que hay que mejorar en la interna. "Es un sueño hecho realidad. Vuelvo con la máxima responsabilidad de ser el entrenador del primer equipo, hay que trabajar y poner orden. El desgaste será tremendo y la presión muy bestia. El Barça es mi casa y tengo muchas ganas de afrontar este reto", puntualizó.

El exmediocampista sabe que son altas las expectativas que se ciernen sobre él. "Que se me compare con Guardiola es un éxito. Es el mejor entrenador del mundo. Mi idea como entrenador es ayudarles. Hay mucha presión y eso lo noto. Es difícil gestionar ser un jugador del Barça. No se trata de ser duro, sino ayudarles", añadió.

Xavi debutará con Barcelona tras la fecha FIFA en el derbi catalán ante el Espanyol el sábado 20 de noviembre y admitió que conversó con Lionel Messi en días recientes. "Si me ha sabido mal no entrenarlo, como a Eto'o o a Ronaldinho. Me felicitó con el tono de broma como siempre", indicó.