Blackburn Rovers vs West Bromwich Albion | Ver EN VIVO y ONLINE a Ben Brereton por la fecha 32 de la Championship

Blackburn Rovers de Ben Brereton Díaz tendrá acción este lunes por la Championship de Inglaterra. El conjunto del delantero nacional cerrará la jornada 34 visitando el estadio The Hawthorns para enfrentar al West Bromwich Albion.

Partido trascendental para el cuadro de los Rovers que vienen de tres partidos consecutivos sin conocer de triunfos, registrando un empate y dos derrotas, cediendo puntos claves en la lucha por lograr el ascenso directo a la Premier League.

Actualmente el cuadro de Ben se encuentra en el 3° puesto de la tabla de posiciones con 53 puntos, quedando a cinco unidades del segundo lugar que ocupa el Bournemouth y a once del líder Fulham.

Brereton que ha marcado esta temporada 20 anotaciones no vive un presente positivo en liga, ya que no ha logrado marcar en los últimos siete encuentros de la Championship, hecho que no ha pasado desapercibido en Blackburn, debido a que, en aquellos siete duelos los Rovers solo han marcado dos goles, consiguiendo dos triunfos por 1-0, igualando en otros dos partidos sin goles y cayendo en tres oportunidades sin anotar.

Albion por su parte, tampoco lo pasa bien al registrar cuatro derrotas en los últimos cinco partidos de liga, resultados que actualmente lo posicionan en el 9° puesto de la división con 45 unidades.

Día y hora: ¿Cuándo juegan West Bromwich Albion vs Blackburn Rovers?

West Bromwich Albion vs Blackburn Rovers juegan este lunes 14 de febrero a las 17:00 hrs de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING al West Bromwich Albion vs Blackburn Rovers?

El partido será transmitido en territorio nacional vía streaming en la app STAR+.