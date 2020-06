Wayne Rooney tendrá su propio documental: "tengo la oportunidad de mostrar la persona que realmente soy"

En noviembre de este año se estrenará un documental dedicado a la vida profesional y personal del futbolista inglés Wayne Rooney, máximo goleador de la historia del Manchester United y poseedor de un récord de 53 anotaciones por la Selección de Inglaterra, siendo uno de los futbolistas más importantes de la era moderna.

La serie que recorrerá la vida del inglés desde sus inicios en Everton, a los 16 años, será dirigida por Matt Smith, ganador del premio BAFTA, y será producida por Asif Kapadia, profesional detrás de la aclamada biopic de Diego Maradona.

"Esta es una película que analiza en detalle mi viaje: los altos, los bajos, el hermoso juego, finalmente tengo la oportunidad de mostrar la persona que realmente soy", dijo el artillero al Telegraph.

Los productores del documental dedicado al inglés esperan un éxito similar al que tuvo ESPN con "The Last Dance", de Michael Jordan.

La pieza audiovisual dedicada a Rooney estaba agendada para ser lanzada en noviembre de 2020, y pese a que inicialmente hubo dudas con la fecha debido a la crisis sanitaria mundial por coronavirus, finalmente fue ratificada y en aproximadamente cuatro meses el documental verá la luz.

La productora Lorton Entertainment, que también hizo "Haznos Soñar" dedicado a Steven Gerrard, espera que el trabajo dedicado al ex diablo rojo y actual Derby County tenga una recepción similar a la que tuvo el éxito de ESPN The Last Dance.