Watford se pone firme y deja en jaque el retorno de la Premier: "No se puede terminar la temporada bajo nuevas reglas"

En Inglaterra buscan fórmulas para cuando pueda volver el fútbol, y uno de los clubes que lucha por no descender en la Premier League, Watford, puso el grito en el cielo y pone en jaque el retorno a la actividad.

El presidente del elenco británico, Scott Duxbury, está en contra de que el torneo vuelva con nuevas reglas, entre ellas, que los partidos restantes sean en territorio neutral.

"Al comienzo de esta temporada, no había forma de que Watford venciera al Liverpool. El equipo de Jürgen Klopp es el campeón mundial y europeo y juega un estilo de fútbol increíble. Merecen ser coronados campeones de la Premier League. Pero el 29 de febrero, los vencimos. Necesitábamos jugar en Vicarage Road, frente a nuestros propios fanáticos, con cada jugador mental y físicamente en las mejores condiciones posibles", dijo en primera instancia el mandamás del cuadro que lucha por no descender.

Luego el dirigente indicó que "acepto absolutamente que no podemos tener hinchas en el estadio. Eso es evidente en la situación actual. Sin embargo, ahora se nos dice que no podemos jugar nuestros juegos como local en nuestra casa. Con todos los compromisos y riesgos para la salud, se nos pide que terminemos una competencia que no se parece en nada a la que comenzamos. ¿Es justo? No".

Por último, Duxbury lanzó una amenaza: "Al menos seis clubes, y sospecho que hay más, están preocupados por la clara desventaja y los efectos devastadores de jugar una mini-liga de nueve juegos. No se puede terminar la temporada bajo nuevas reglas y condiciones diferentes. Espero que ahora podamos unirnos y encontrar una solución que permita que todo termine de manera segura y justa".