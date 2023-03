El delantero brasileño se refirió a la posibilidad de que su técnico en el Real Madrid, a quien catalogó como "el mejor entrenador que he tenido", llegue a la Verdeamarela y confesó que tanto él como cualquier otro entrenador disfrutaría de la experiencia.

El futuro de la selección de Brasil tiene una gran incógnita: ¿quien será el nuevo entrenador? Desde que Tite dejó su puesto que la banca de la Verdeamarela sigue vacante, y esto ha llevado a que empiece el baile de nombres. Entre ellos se ha asomado varias veces el de Carlo Ancelotti, el cual de seguro ya cuenta con la aprobación de Vinícius Júnior.

Así como han sonado Joachim Low o Manuel Pellegrini, también Carletto ha sido una opción que suena fuerte y sobre todo considerando que se acerca el fin de su exitoso paso por el Real Madrid. Ahí es que Vini Jr. ha podido ser dirigido por él y recientemente confesó que de seguro, al igual que cualquier otro DT, le gustaría dirigir al Scratch.

"Todos quieren estar aquí, y creo que Ancelotti también querría"

El delantero de la Canarinha asistió a conferencia de prensa desde Tánger, antes del partido amistoso que los enfrentará a Marruecos en esta fecha FIFA, y reconoció que al estratega italiano de 63 años le gustaría tomar las riendas del equipo pentacampeón del mundo cuando termine la temporada europea.

"Creo que a todos los entrenadores les gustaría entrenar a nuestra selección, es un grupo muy bueno técnicamente y dentro somos una familia, nadie tiene problemas con nadie. Todos quieren estar bien aquí, por lo que creo que él también querría", lanzó Vini en su diálogo con los medios de comunicación.

Tras eso, el atacante de 22 años oriundo de Río de Janeiro confesó que "para mí es difícil hablar sobre este asunto porque si lo tengo en la selección, no lo voy a tener en Real Madrid, y si lo tengo en Madrid, no lo voy a tener en la selección".

El exatacante del Flamengo reconoció sin problemas que Ancelotti es "el mejor entrenador que he tenido" desde que su carrera en el fútbol profesional comenzó y que siente "un gran cariño por él", y viceversa. "Creo que aquí o en el Real, no solo me va a ayudar a mí, sino que va a ayudar a ambas partes", añadió para cerrar.