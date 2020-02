Ver EN VIVO, por Fox Sports Premium, Estudiantes de la Plata vs River Plate por la Superliga Argentina

Este domingo River Plate cerrará el fin de semana con un duelo en que toda Argentina estará pendiente. El cuadro Millonario podría dar un nuevo paso a la copa si vencen en su visita a Estudiantes de la Plata.

Con 3 puntos de ventaja sobre Boca Juniors, que jugará horas antes con Godoy Cruz, el cuadro de Marcelo Gallardo estará obligado a ganar para conservar el 1° lugar, en un partido que podría tener duelo de chilenos.

Mientras que Juan Fuentes, ex O'Higgins, es titular inamovible en los Pincharratas, Paulo Díaz volverá de su suspensión. Eso sí, el seleccionado chileno no está asegurado en el once estelar. A pesar de la lesión del central titular Martínez Quarta, en Argentina no están seguros que el DT de Díaz confíe nuevamente tan rápido en el chileno tras su torpe expulsíon hace 3 fechas.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Estudiantes de la Plata vs River Plate por la jornada 21 de la Superliga Argentina?

Estudiantes de la Plata vs River Plate por la jornada 21 de la Superliga Argentina jugarán este domingo 23 de febrero a las 21:45 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Estudiantes de la Plata vs River Plate por la jornada 21 de la Superliga Argentina?

Estudiantes de la Plata vs River Plate por la jornada 21 de la Superliga Argentina será transmitido por Fox Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 2

VTR: 167 (SD) - 861 (HD)

DTV: 608 (SD) - 1608 (SD)

ENTEL: 239 (HD)

CLARO: 179 (SD) - 479 (SD)

GTD/TELSUR: 78 (SD) - 855 (HD)

MOVISTAR: 490 (SD) - 891 (HD)

TU VES: 521 (SD) - 520 (HD) - 112 (HD)

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Estudiantes de la Plata vs River Plate por la jornada 21 de la Superliga Argentina?

Si buscas un link para ver en vivo y online Estudiantes de la Plata vs River Plate por la jornada 21 de la Superliga Argentina, podrás hacerlo en Fox Play.

