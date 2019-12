Ver EN VIVO Juventus vs Lazio por la Supercopa de Italia

Cierre de año en Italia y es momento de dirimir al campeón de la Supercopa italiana, donde se enfrentarán Juventus con Lazio. Eso sí, el partido se jugará lejos de casa: en el Estadio de la Universidad Rey Saúd, en Riad, Arabia Saudita.

El duelo tendrá al campeón de la Serie A 2018-2019, Juventus de Turín, contra el monarca de la Copa Italia, la Lazio.

El equipo de Cristiano Ronaldo buscará ganar la última copa en una década donde han sido los dominadores absolutos de Italia, y que esta temporada no ha sido la excepción: son punteros en la liga y están clasificados a octavos de Champions League.

Pero su rival no se la hará fácil. Los romanos se consagraron en la Copa Italia venciendo en la final a Atalanta. Hoy, son terceros en la Serie A y tienen un antecedente que los favorece: hace dos semanas vencieron al elenco de CR7 por 3-1 en el Estadio Olímpico de Roma.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs Lazio por la final de la Supercopa de Italia?

La definición de la Supercopa de Italia entre Juventus y Lazio está programada para el domingo 22 de diciembre a las 13:45 de Chile, en el Estadio de la Universidad Rey Saúd.

Televisión: ¿Dónde ver por TV el duelo entre Juventus y Lazio por la Supercopa de Italia?

El encuentro Juventus vs Lazio por la Supercopa de Italia será transmitido por Rai Italia y DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Dónde ver por streaming el partido Juventus vs Lazio por la Supercopa Italia?

Si buscas un link para ver el encuentro entre Juventus vs Lazio por la Supercopa Italia podrás verlo por DirecTV Play.