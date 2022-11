Rodolfo Arruabarrena es el entrenador de Emiratos Árabes Unidos, país que jugará este miércoles un amistoso contra la Argentina de Lionel Messi. Por lo mismo le dijo a sus jugadores que jueguen con guante blanco "o no me dejarán entrar a mi país".

Argentina se prepara para jugar el Mundial de Qatar, donde aparece como una de las selecciones favoritas con Lionel Messi a la cabeza. Su debut será el martes 22 de noviembre contra Arabia Saudita, por lo que la Albiceleste jugará un amistoso este miércoles ante Emiratos Árabes Unidos.

El entrenador del EAU es Rodolfo Arruabarrena, DT argentino que en La Nación de ese país detalló el ambiente que se vive para el último juego de los trasandinos antes del Mundial.

"No sabés cómo está ese tema. No sabés cómo está la familia. Mis dos hijos más chicos me están rompiendo la cabeza, jajaja. Más allá de las bromas, para nosotros es importante una experiencia así, tengo muchos jugadores jóvenes que necesitan ese rodaje", comentó.

De hecho reveló que "saqué entradas para octavos, cuartos y semifinal para ver a la Argentina, así que quiero que todos estén bien, así que estoy entre la espada y la pared, jajajaja. De verdad, cuando arranque el partido quiero que mi equipo haga un buen papel. Sabemos que vamos a enfrentar a la selección que mejor luce".

Sobre lo que será enfrentar a Lio Messi, señaló que le dio una orden a sus dirigidos. "Sabemos lo que es Messi y lo que representa para todo el mundo. Les dije a mis jugadores 'ojo con tocarlo, porque después no puedo entrar a la Argentina', jajaja", complementó.

El Vasco Arruabarrena agregó que "es un privilegio y cuando arranque el partido voy a estar preocupado por cómo atacan, si tienen el juego por adentro o por afuera, por las diagonales, por ver cómo carajo hago para hacerle daño".

Finalmente dijo que "yo creo que los jugadores, como decía Bilardo, van a estar atentos para acercarse a Messi para manguearle la camiseta y a cualquier otro jugador. Porque el fútbol argentino está muy bien visto. Ojalá salgo un buen partido y que Argentina le sirva como preparación".