En Universidad de Chile seguramente deben estar dándose cabezazos contra la muralla al ver el tremendo presente que vive uno de sus ex jugadores, sobre todo considerando el oscuro panorama que viven en la actualidad donde les ha faltado gol para poder escapar del temido fantasma de la B.

Se trata del delantero argentino Valentín Castellanos, quien fue una de las promesas de las inferiores azules cuando llegó al club con tan solo 18 años. Sin embargo, solo pudo sumar 15 minutos de juego en un poco trascendente duelo de Copa Sudamericana previo a buscar nuevos desafíos para su joven carrera.

Hoy, con 23 años, el Taty sorprendió quedándose con la Bota de Oro en la Major League Soccer estadounidense al ser el máximo goleador de la temporada celebrando 19 anotaciones con el New York City FC, además de registrar 8 asistencias con el club al que llegó desde Montevideo City Torque.

Y ahora con mayor razón en el segundo piso del Centro Deportivo Azul deben estar más que arrepentidos de que, el gerente deportivo de ese tiempo, Ronald Fuentes, haya sido el encargado de llevar su venta y haberlo dejado partir por el bajísimo monto de 300 mil dólares a Uruguay.

Esto porque su increíble nivel en las canchas de Estados Unidos habría llamado la atención de uno de los clubes más grandes de Europa: el mismísimo Barcelona. Así lo reveló el periodista Sergio González, quien informó que Castellanos estaría en el listado de posibles fichajes para el nuevo proyecto que guiará Xavi Hernández.

Y todo sucedería gracias a la recomendación de Domènec Torrent, ex entrenador del ariete trasandino en el NYC y que es parte de la extensa nómina de directores técnicos catalanes que han sido formados en La Masia, que también durante muchos años se desempeñó como ayudante de Pep Guardiola.

Ahora, en el Romántico Viajero deben estar aún más arrepentidos de dejar partir a Castellanos, todavía considerando que el goleador se quería lucir con la camiseta azul, y así lo dejó en claro hace un tiempo en conversación con RedGol hace un tiempo.

"La U no me supo aprovechar. Fue muy triste para mí. Dejé todo, quería debutar y sumar muchos partidos. Me dolió que no me tuvieran en cuenta, pero me sirvió de experiencia al menos. Salió la oportunidad de irme a Torque de Uruguay, donde jugué muchos partidos. Todo pasa por algo, estoy bien con la U porque me abrieron las puertas, pero tengo una espina clavada", disparó.

Por ahora, solo resta esperar a que los hilos se muevan al interior del Camp Nou para ver si es que efectivamente quieren contar con la habilidad goleadora de Valentín Castellanos en este nuevo proceso que arrancarán con el histórico Xavi como entrenador para buscar volver a sus mejores años. Lo que seguramente en la U recordarán como otro episodio de su lamentable gestión los últimos años.