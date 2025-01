Maximiliano Falcón está generando un verdadero terremoto en Colo Colo con su posible salida. El defensor uruguayo está pujando por irse en este mercado de pases al extranjero, poniendo entre la espada y la pared a la dirigencia de Blanco y Negro.

Así mismo lo confirmó el propio Aníbal Mosa tras la reunión de directorio del pasado lunes, donde declaró a los medios que “nosotros recibimos una propuesta de un equipo extranjero por sus servicios, la que fue analizada en el directorio y vamos a tener una respuesta”.

“Maxi es un jugador muy querido. Llegó en un momento complicado. Ha estado en partidos importantes es una insignia, por mi no se fuera nunca, pero los jugadores tienen proyecciones y no somos quien para cortarlas”, agregó.

Para cerrar, el mandamás del Cacique sostuvo que “Maxi tiene contrato vigente. No se le adeuda nada, que no le compramos el pase o le debemos pata que lo descarta. Tiene la intención de salir del club y estamos viendo una respuesta. La oferta no es atractiva”.

ver también Detalles del acto de rebeldía de Maxi Falcón con Colo Colo: "Una medida de presión"

¿Dé donde vienen a buscar a Falcón?

Maximiliano Falcón tiene una opción concreta de partir a la Major League Soccer de Estados Unidos. Su contrato con los albos es hasta fines del 2027, la fue extendida apenas en septiembre del año pasado.

Al tener vínculo vigente, cualquier club que quiera quedarse con sus servicios deberá negociar con Colo Colo para acordar su salida. ¿Llegará una oferta que satisfaga las pretensiones del Cacique?

Publicidad

Publicidad

Los números de Maximiliano Falcón en Colo Colo

En la temporada 2024 el Peluca jugó un total de 41 partidos con el Cacique, siendo 22 por el torneo local, 13 por la Copa Libertadores, cinco por Copa Chile y uno por la Supercopa. Anotó tres goles, recibió ocho amarillas, fue expulsado una vez por doble amonestación y vio una roja en 3.418 minutos.

ver también Danilo Díaz le pone una lápida al Peluca Falcón: ¡elige a su reemplazante en Colo Colo!

En sus cuatro años y medio en el club el defensor uruguayo ha disputado 158 partidos con ocho goles y dos asistencias. A nivel de trofeos ha ganado dos torneos locales, dos Copa Chile y dos Supercopa.