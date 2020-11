Real Madrid vs Valencia | Ver EN VIVO ONLINE y en TV a los merengues en su visita al Mestalla por La Liga de España

El fútbol no para y este fin de semana nos trae tremendos partidos, esta vez el Valencia se enfrenta de local al Real Madrid en el contexto de la 9° fecha de La Liga de España, duelo que se jugará en el Estadio de Mestalla este domingo 8 de noviembre a las 17:00 hrs de Chile.

Los pupilos de Zidane saldrán a la cancha con el pecho inflado porque ya vienen de ganar frente al Inter de Milan por 3-2 en Champions. Los merengues están en segundo lugar de la tabla con 16 puntos y solo una derrota. Si consiguen esta victoria frente al equipo Che quedarían como punteros absolutos de La Liga, sumando 19 puntos.

Claro que no todas son buenas noticias en la Casa Blanca y este sábado se informó que Casemiro y Eden Hazard dieron positivo en el examen de coronavirus. Bajas importantes y que dan un golpe con el delantero belga, quien no ha podido consolidarse en el Real y entre lesiones y actuaciones bajas no ha sido ni la sombra de su etapa en el Chelsea de la Premier League.

El local, Valencia, buscará aprovechar estas ausencias y el cansancio de los dirigidos por Zinedine Zidane luego del encuentro con Inter. Hoy los valencianos son 15° y solo suman dos victorias esta temporada en España.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Valencia vs Real Madrid por La Liga de España?

Valencia vs Real Madrid jugarán este domingo 8 de noviembre a las 17:00 hrs de Chile.

Eden Hazard y Casemiro dieron positivo en coronavirus y se perderán este partido con Valencia. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal y dónde ver en vivo a Valencia vs Real Madrid?

Valencia vs Real Madrid será transmitido en vivo por TV por ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)



Online: ¿Dónde seguir en vivo y por streaming Valencia vs Real Madrid?



Si buscas un link para ver en vivo y online Valencia vs Real Madrid, podrás hacerlo en ESPN Play.