El nombre de Kazuyoshi Miura sigue agigantándose en la historia del fútbol. El exseleccionado japonés batirá su propio récord luego de fichar por el Oliveirense de la segunda división de Portugal para disputar su temporada número 36 y jugar hasta los 56 años.

El veterano jugador regresar a Europa después de 23 temporadas- Antes jugó en el Genoa de Italia (1994/1995) y Dínamo de Zagreb, club con el que ganó la Primera Liga de Croacia en 1999.

“Quiero jugar hasta que me muera, es el cuerpo el que decidirá. Si estoy agotado y ya no puedo entrenar, será el momento. No me interesa convertirme en entrenador, presidente de un club, director deportivo, comentarista de televisión... Mi único deseo es ser jugador. Y hasta la muerte si es posible”, declaró el longevo jugador en una entrevista concedida a L’Equipe en 2019.

La llegada de Miura a la segunda división de Portugal no ha estado exenta de polémicas, luego que se comprobara que los propietarios mayoritarios del Oliveirense serían los dueños del Yokohama FC, elenco en que el experimentado jugador militó durante 17 temporadas.

¿Estrategia o no? Lo cierto que Kazuyoshi Miura sigue estirando su carrera profesional hasta que el cuerpo le diga basta. El que defendió en 89 presentaciones a la selección de Japón y anotó 55 goles con dicha camiseta, aspira a poder seguir practicando esta actividad hasta la sexta década de vida.

