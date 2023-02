Confirman que Christian Atsu realmente no fue encontrado entre los escombros y sigue desaparecido

El terremoto de Turquía ha dejado noticias desoladoras: producto del sismo que alcanzó los 7.8 grados en la escala Richter, más de ocho mil personas han fallecido en el territorio y casi siete mil edificios se encuentran totalmente destruidos.

Un rayo de sol tras la tormenta había llegado con la noticia de que Christian Atsu, delantero ghanés del Hatayspor con pasado en Chelsea, el Everton, el Bournemouth y el Newcastle, había sido encontrado entre los escombros de un edificio. Sin embargo, desde su club temen que no haya sido él.

Pese a que el vicepresidente del club, Mustafa Ozat, había confirmado que Atsu se encontraba a salvo, este miércoles llegó una actualización terrible del estado del jugador. El médico del Hatayspor, Gurbey Kahveci, manifestó que no encontraron a Atsu en el hospital donde supuestamente había sido atendido.

"Cuando escuchamos la noticia de que había sido llevado al Hospital de Dortyol, fuimos a buscarlo, pero no estaba ahí. Por el momento, aceptamos que Savut Taner (director deportivo del club) y Christian Atsu no fueron encontrados, lamentablemente", comunicó al medio Hurriyet.

Poco antes, el representante del jugador aseguró que desconocía el paradero de Atsu. "Después de la noticia de que Christian fue encontrado con vida, no hemos podido confirmar su paradero. Estamos haciendo todo para poder localizarlo", escribió Nana Sechere, quien está en Londres.

En conversación previa con el medio inglés The Mirror, Sechere reveló que no se comunica con el jugador desde unas horas antes del terremoto. "La última vez que escuché de él fue el domingo a la medianoche. Christian y sus compañeros jugaron póquer hasta tres y media de la mañana donde un amigo", comentó.

"Retornó a las cuatro a su departamento y el terremoto comenzó alrededor de 20 minutos después. No sabía nada de Christian hasta que recibí un llamado del club preguntando si había escuchado algo de él. Me dijeron que su edificio había quedado completamente destruido y que no habían podido comunicarse", declaró.