Tottenham vs Manchester United | Día, horario y canal para ver en vivo a Cristiano Ronaldo en la Premier League

El Manchester United de Cristiano Ronaldo se encuentra en un delicado momento, donde los resultados y el rendimiento no convencen. Para peor, por la 10° fecha de la Premier League tienen una dura visita al Tottenham.

Los Diablos Rojos vienen de caer en el clásico ante Liverpool por 5-0, en el propio Old Trafford. Este resultado que no se lo imaginaba ni el más pesimista hincha de Manchester United o el más optimista de los Reds, pegó fuerte en el equipo de Cristiano Ronaldo, donde hace rato los dardos apuntan a que Ole Gunnar Solskjaer no sería el técnico indicado para ganar títulos importantes.

Con la humillante derrota, el United quedó en el 7° lugar con 14 puntos. El líder de la Premier League es Chelsea con 22 puntos. Si Manchester no despierta, prontamente se podría empezar a despedir del título de liga de Inglaterra, el cual no levantan desde la temporada 2012-2013.

Ahora por la 10° fecha, tendrán que limpiar ante uno de los equipos más fuertes de la Premier: Tottenham. Los dirigidos por Nuno Espírito Santo están ubicados un puesto más arriba que los Diablos Rojos, en el 6° lugar con 15 puntos. En la última fecha sufrieron una dolorosa derrota ante West Ham por 1-0.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Tottenham vs Manchester United?



Tottenham vs Manchester United juegan este sábado 30 de octubre a las 13:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Tottenham vs Manchester United?



El partido será transmitido por ESPN (sujeto a confirmación), en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Tottenham vs Manchester United?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star +.