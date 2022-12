La Canarinha se impuso con un categórico 4-1 y avanzó a cuartos de final del Mundial. El técnico no aguantó y también festejó bailando uno de los goles.

Brasil ratificó su candidatura al título del Mundial de Qatar 2022 con una aplastante goleada ante Corea del Sur. La Canarinha se impuso por 4-1 ante Corea del Sur, en un partido marcados por los bailes, a los que se sumó hasta Tite.

Antes del estreno en el torneo, Raphinha había avisado que el pentacampeón tiene preparados 10 bailes para los goles que anoten mientras dure su participación en el torneo. Y en el triunfo de este lunes, mostraron casi la mitad de ellos.

Pero fue en el tercer gol donde los hinchas se volverían locos. Richarlison se matriculó con una verdadera joya cuando tiró lujos, se asoció con sus compañeros y remató libre en el área, desatando la fiesta en el Mundial de Qatar 2022.

Luego de una celebración personal, se juntó con el resto del plantel y fueron directamente donde Tite. ¿La razón? Querían que el técnico también hiciera el paso de la cacatúa, ave con la que apodan al delantero del Tottenham.

Y pese a que algunos no creían que fuera capaz de seguir el juego, el entrenador no dudó un segundo y al lado de Richarlison sacó los pasos prohibidos.

La situación no dejó contentos a muchos, como fue el caso de Roy Keane, quien se quejó de la cantidad de bailes. Ante esto, el propio Tite sacó la voz. "No queríamos ser irrespetuosos. Por eso intentamos esconderlo, pero sabemos que hay cámaras en todos lados. No queríamos ser irrespetuosos ni con el rival ni con Paulo Bento".

Ahí el técnico explicó por qué bailó junto al resto. "Fue por Richarlison. Me dijo que bailara y le dije que, si marcaba él algún gol, lo haría. Cuando consiguió marcar… sabemos que hay gente malvada que nos iba a decir que era irrespetuoso o algo así".

Brasil disfruta de su gran momento y sigue firme rumbo a la final del Mundial de Qatar 2022. Ya en cuartos de final, deberá medirse con Croacia para estar un paso más cerca del objetivo y así tener el esperado baile de campeón. Aunque queda mucho por delante.

