Este lunes el volante francés de 22 años, Aurelien Tchouameni, fue presentado en el Santiago Bernabéu como el nuevo refuerzo del Real Madrid.

En conversación con los medios, el ex compañero de Guillermo Maripán en el Mónaco, reveló una conversación que tuvo con Kylian Mbappé cuando compartieron en su selección durante la UEFA Nations League.

"Kylian ha decidido quedarse en el PSG y él ya sabía que yo me iba a marchar del Mónaco a final de temporada. Quiso saber si podía ir al PSG, pero yo le dije que mi primera opción siempre era el Real Madrid y lo entendió perfectamente. Está contento por mí", señaló el mediocampista.

Luego, afirmó: "Estoy muy contento de estar aquí, es un sueño fichar por el Real Madrid, el mejor club del mundo".

"Tuve la oportunidad de decidirme por otros equipos, pero en cuanto supe que el Real Madrid estaba interesado, no lo dudé ni un segundo. Quiero dejar huella en la historia del fútbol y el mejor equipo para conseguirlo es el Real Madrid, el equipo más laureado con jugadores increíbles. Es la mejor decisión", añadió.

Reconoce que al ver las remontadas del Real Madrid en Champions League, tuvo más interés de llegar a la capital española: En la final de la Champions ya había negociaciones con el Madrid y es cierto que cuando veía los partidos contra el PSG o el City escribía a mi agente y le decía: haz todo lo posible por llevarme allí, por favor".

En Real Madrid se encontrará con dos amigos: "He tenido la suerte de hablar con Benzema y Camavinga. En el caso de Camavinga hemos visto cómo ha mejorado en su primer año y voy a tener la suerte de jugar en el club con el mejor delantero del mundo. Cuando las negociaciones avanzaban me escribió y me dijo si me podía ayudar".

Finalmente, cuenta que ya conversó con Ancelotti, su nuevo DT: "Sí he hablado con él, durante las negociaciones. Fue muy simpático. me dijo que si quería seguir creciendo y aprendiendo que viniera al Real Madrid. Después de fiormar me dijo que estaba muy feliz".

Tchouameni llegó por unos 80 millones de euros, más 20 de variables y estará vinculado al Real Madrid hasta el año 2028.