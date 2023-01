Una de las grandes decepciones del Mundial de Qatar 2022 fue México. El cuadro norteamericano quedó fuera en primera ronda luego de tres pálidos partidos ante Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Pese a su mala actuación, estuvieron a solo un gol de lograr el pase a octavos.

Una amarga eliminación que significó la partida de un técnico que había llegado con bombos y platillos a la banca del Tri: Gerardo Martino. El Tata no logró convencer nunca a la crítica mexicana y su proceso terminó con más pena que gloria, pese al convencimiento inicial de que iba a darle el salto de calidad al fútbol de ese país.

Ya han pasado 60 días desde la partida del técnico argentino y el DT no olvida su paso por tierras aztecas. Todo lo contrario, ya que realizó unas quemantes declaraciones que no pasaron desapercibidas en la prensa especializada.

De acuerdo al argentino, en conversación con Radio 780 de Paraguay, señaló que "Se nota el demasiado el negocio. No estoy en contra de él porque de ahí vivimos nosotros y no podríamos subsistir sin él, pero en realidad me gusta algo más equitativo".

Además, agregó que "entiendo que se necesita para que esto siga creciendo, pero no dejar de lado lo futbolístico, el crecimiento de los chicos y el trabajo de divisiones menores".

"Que el futbol también tenga un plan, no sea solamente para lucrar, ganar dinero, que el negocio florezca. Que no dejen morir la parte del futbol que un día se va a morir el negocio", añadió el Tata.

"Yo no me imagino en el mercado argentino que un jugador valga 8 o 10 millones de dólares y no tenga mercado internacional", reflexionó.

"Es un fracaso"

Por último, en relación con el desempeño de su selección en suelos qataríes, estimó que "competimos muy bien los tres partidos y creo que no alcanzamos nuestro mejor nivel de los dos primeros años, pero sí estuvimos muy mejorados respecto al último año, sobre todo al tiempo de eliminatorias".

"Entiendo que debimos haber clasificado segundos en el grupo. Entiendo que no es el resultado esperado, que es un fracaso", cerró.