Días atrás un verdadero terremoto sacudió a las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 luego que la Premier League, Serie A y La Liga anunciaran que no cederían a sus jugadores. Tres de las ligas más importantes del munco se negaron a autorizar los viajes de sus cracks por temor a la pandemia del coronavirus.

La situación dejó más que afectada a la carrera por un lugar en la cita deportiva, ya que varias selecciones de este lado del mundo quedarían sin varios de sus referentes. También para Chile, que se quedaba sin nombres como Claudio Bravo, Tomás Alarcón y Enzo Roco.

Pero durante este domingo, una buena noticia llegó para la Roja y el resto de los equipos. El Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana (TAS) confirmó a La Liga de España que tendrá que ceder a los jugadores citados por sus escuadras.

Tomás Alarcón es otro de los que podrá integrarse a la Roja. Foto: Agencia Uno

Según informaron los medios más importantes en dicho país, la entidad se negó a autorizar las medidas cautelares que pidieron el viernes pasado, donde se rogaba por la no salida de sus figuras a la triple fecha de los próximos 2, 5 y 9 de septiembre.

El cambio de las fechas a una de tres jornadas no cayó bien en Europa, donde querían evitar arriesgar a sus figuras. No obstante, desde el TAS dejaron claro que no puede prohibirles viajar, lo que celebran con todo Martín Lasarte y el resto de técnicos en el continente.

Con esto, queda esperar cuáles serán las resoluciones con la Premier League y la Serie A. Mientras en Inglaterra están firmes en no entregar a sus cracks, en Italia la cosa parece estar más flexible y jugadores como Arturo Vidal o Erick Pulgar ya confirmaron que se vienen como sea.