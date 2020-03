Sorpresa: DT del PSG no tenía idea que Mbappé estaba preseleccionado para los JJ.OO. y puso flor de cara

El entrenador alemán del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, se llevó una gran sorpresa en la rueda de prensa del PSG y puso flor de carita al ser el último en enterarse de la preconvocatoria de Kylian Mbappé a Francia.

El delantero galo fue considerado por Francia en la prenómina de Francia para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Todo normal, salvo que el DT del PSG no tenía idea.

“Pienso que… no lo he entendido. ¿Está preseleccionado?”, dijo. Agregó que “estoy sorprendido, no los sabía”, recién con una sonrisa.

Los Juegos Olímpicos se disputarán entre el 24 de julio al 9 de agosto, mientras que la Eurocopa 2020 será entre el 12 de junio y 12 de julio.