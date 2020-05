Sigue el calvario de Duvier Riascos: lo echan de Always Ready por ausentarse a los entrenamientos virtuales

"Llevo dos meses en un hotel. Extraño a mis hijos y a mi familia. Acá está todo parado. No se ve movimiento en el tema del fútbol ni en las calles. Estamos tratando de que el gobierno colombiano nos dé un permiso para que un avión pueda volar desde aquí y aterrizar en Colombia", fueron las palabras de Duvier Riascos, con las que relató el calvario que vive en Bolivia.

El ex Universidad Católica fue fichado por Always Ready en medio de la pandemia del coronavirus y no terminó nada de bien.

Justamente las declaraciones ya mencionadas fue la gota que rebalsó el vaso y que terminó con el fin del contrato del colombiano en el conjunto boliviano.

"Nunca pensé dejar el fútbol, pero sí me costará volver" https://t.co/monwIVh0DM — RedGol (Desde ��) (@redgol) May 14, 2020

Según explicó un alto dirigente de Always Ready, Duvier nunca dijo presente en los entrenamientos online que hacía el cuerpo técnico de turno.

"El jugador en cuestión no ha cumplido en lo más mínimo el contrato y se ha decidido rescindirlo por el causal de incumplimiento severo de contrato", expresaron desde el alto mando.