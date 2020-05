Sergio Vittor levanta polvo en Argentina por su confesión de elegir Racing por sobre Boca: “Fue una decisión acertada”

Sergio Vittor pasó por Racing Club y, tras ello, arribó al fútbol chileno a Universidad de Concepción. Luego disputaría seis meses en Universidad de Chile y hoy está en la palestra en Argentina por su tremenda honestidad sobre una decisión que le significó, inclusive, no cumplir el sueño de su vida.

Y es que el Chino confesó que es hincha fanático de Boca Juniors y que era su sueño jugar ahí. Es más, estuvo a punto de hacerlo, pero privilegió lo deportivo.

“Yo elegí Racing, eso es lo que la gente de Racing no sabe. A mí en ese momento me tocó hablar con el Vasco Arruabarrena. Te soy sincero me moría por jugar en Boca porque soy muy hincha. Pero deportivamente e institucionalmente yo sabía que para mi”, comentó al canal Basta Chicos de YouTube.

Sergio Vittor en su paso por Racing Club.

Asimismo, el ex azul dijo que “la pasé muy bien. Jugué dos años y medio. La pase bárbaro tanto dentro como fuera de la cancha. Encontré personas muy buenas, muy queridas. Sigo en contacto con muchos y me pareció una decisión muy acertada”.

Hoy Vittor está en el Damac FC de Arabia Saudita a sus 30 años. ¿Se le dará otra opción a estas alturas de cumplir su sueño de jugar en Boca? Al menos desde el punto de vista profesional hizo lo que sintió correcto.